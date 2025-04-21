Молдавский депутат назвал Россию и Турцию надежными партнерами

КИШИНЕВ, 21 апр — РИА Новости. Россия и Турция являются надежными партнерами в защите Гагаузской автономии, заявил в понедельник депутат молдавского парламента от оппозиционного блока «Победа» Александр Суходольский, который представляет Гагаузию.
Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул была задержана 25 марта 2025 года в аэропорту Кишинева по обвинению в нарушении порядка управления избирательными фондами на выборах в Гагаузии в 2023 году, а также в незаконном финансировании политической партии «Шор» и подделке документов. Суд Кишинева 9 апреля изменил ей меру пресечения на домашний арест сроком на 30 суток.
«В условиях усиливающегося давления на Гагаузию со стороны режима ПДС (правящей партии “Действие и солидарность” — ред.) становится все более очевидным: у гагаузского народа есть крепкая международная поддержка. Россия и Турция — стратегические партнеры, которые уже не раз демонстрировали, что не останутся в стороне, когда речь идет о защите прав и свобод народа Гагаузии», — написал в своем Telegram-канале Суходольский.
Он пояснил, что ранее важный сигнал прозвучал из Москвы, теперь к нему присоединилась и Анкара, когда глава МИД Турции Хакан Фидан выступил с резкой критикой в адрес Европейского союза за бездействие в ответ на необоснованное уголовное преследование и арест главы Гагаузии Евгении Гуцул, указав на очевидную избирательность и двойные стандарты европейских структур.
«Поддержка Анкары и Москвы — это сигнал всему миру: Гагаузия не одинока, и любые попытки разрушить ее автономный статус не останутся без внимания… Выражаю огромную благодарность России и Турции — и это не просто дипломатическая формальность. Это признание роли этих стран в обеспечении мира, справедливости и уважения к демократическому выбору народа», — подчеркнул депутат.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее выразила обеспокоенность в связи с действиями молдавских властей в отношении Гагаузии, охарактеризовав их как «тоталитарные методы». Она призвала международные структуры обратить внимание на ситуацию и принять меры для защиты прав человека и национальных меньшинств. Захарова подчеркнула, что Москва осуждает политику Кишинева, направленную против гагаузской автономии, и считает необходимым вмешательство профильных международных организаций для предотвращения дальнейшего ущемления прав гагаузского народа.
Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинёв провозгласил курс на евроинтеграцию.