Молдавский депутат назвал Россию и Турцию надежными партнерами

«В условиях усиливающегося давления на Гагаузию со стороны режима ПДС (правящей партии “Действие и солидарность” — ред.) становится все более очевидным: у гагаузского народа есть крепкая международная поддержка. Россия и Турция — стратегические партнеры, которые уже не раз демонстрировали, что не останутся в стороне, когда речь идет о защите прав и свобод народа Гагаузии», — написал в своем Telegram-канале Суходольский.