FT: ОАЭ первыми в мире начнут писать законы с помощью ИИ

У арабской инициативы уже появились критики, пишут «Ведомости». Эксперты опасаются, что ИИ может воспроизводить предвзятость, заложенную в обучающих данных. Кроме того, возникает вопрос, насколько адекватно ИИ интерпретирует законы по сравнению с людьми. В частности, специалист по информатике из университета Бата отметила, что предложения искусственного интеллекта могут быть логичными с точки зрения машины, но, скорее всего, совершенно бессмысленны в человеческом обществе.