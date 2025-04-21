FT: ОАЭ первыми в мире начнут писать законы с помощью ИИ

Издание отмечает, что в соответствующие разработки ОАЭ вложили миллиарды долларов.
Премьер-министр ОАЭ шейх Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум рассказал, что внедрение искусственного интеллекта в законодательную систему сделает процесс создания законов быстрее и точнее. По его словам, технология позволит оперативно вносить правки в нормативные акты. Как сообщается в отчете кабмина ОАЭ, использование искусственного интеллекта может увеличить скорость законотворчества на 70%.
По данным Financial Times, Объединенные Арабские Эмираты также намерены использовать ИИ для оценки влияния законов на граждан и экономику страны. Планируется создание баз данных, в которые войдут федеральные и местные законы, включая судебные решения и государственные услуги.
У арабской инициативы уже появились критики, пишут «Ведомости». Эксперты опасаются, что ИИ может воспроизводить предвзятость, заложенную в обучающих данных. Кроме того, возникает вопрос, насколько адекватно ИИ интерпретирует законы по сравнению с людьми. В частности, специалист по информатике из университета Бата отметила, что предложения искусственного интеллекта могут быть логичными с точки зрения машины, но, скорее всего, совершенно бессмысленны в человеческом обществе.
Власти ОАЭ еще не объявили, какую систему ИИ они возьмут за основу. Эксперты считают, что для таких амбициозных задач будут объединены несколько платформ.
Ранее директор Судебного департамента при Верховном суде РФ Владислав Иванов заявил, что ИИ никогда не сможет заменить судей. Он также отметил, что суды в России активно используют технологии нейросетей для развития электронного судопроизводства.