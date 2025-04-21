Мирзиёев: Ваш финальный матч стал ярким проявлением мужества и стойкости

«Особенно ярким проявлением мужества и стойкости стал ваш напряженный финальный матч против хозяев турнира — очень сильной сборной Саудовской Аравии. Несмотря на численное преимущество соперника, вы вдевятером продолжили бескомпромиссную борьбу против одиннадцати, что стало подлинным примером отваги и силы духа. Это достойно самых высоких слов признания и похвалы», — говорится в поздравлении.