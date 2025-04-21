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Мирзиёев: Ваш финальный матч стал ярким проявлением мужества и стойкости

Глава республики поздравил юношескую сборную Узбекистана по футболу с победой на Кубке Азии.

Источник: РИА "Новости"

ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Ваш напряженный финальный матч против хозяев турнира стал ярким проявлением мужества и стойкости, говорится в поздравлении президента Узбекистана Шавката Мирзиёева юношеской сборной Узбекистана по футболу.

Глава республики отметил ее победу на Кубке Азии: в финальном матче, прошедшем в Эт-Таифе, спортсмены обыграли Саудовскую Аравию со счетом 2:0. В результате юношеская сборная Узбекистана по футболу стала двукратным чемпионом Кубка Азии.

«Особенно ярким проявлением мужества и стойкости стал ваш напряженный финальный матч против хозяев турнира — очень сильной сборной Саудовской Аравии. Несмотря на численное преимущество соперника, вы вдевятером продолжили бескомпромиссную борьбу против одиннадцати, что стало подлинным примером отваги и силы духа. Это достойно самых высоких слов признания и похвалы», — говорится в поздравлении.

Президент подчеркнул смелость и решительность футболистов, которые прошли весь турнир без единого поражения, показав рекордный результат и мужественно отстояв честь Родины. По его словам, это без всякого сомнения, станет славной страницей, вписанной золотыми буквами в историю национального футбола.

«В лице вас, дорогие ребята, наш народ видит достойных представителей молодежи Нового Узбекистана — поколения, способного стремиться к самым высоким вершинам и достигать их. Мы по праву гордимся вами», — говорится в поздравлении.

Отдельно глава республики отметил талантливых игроков, которые были удостоены индивидуальных наград: Неъматилло Рустамжонова, признанного лучшим вратарем турнира, Асильбека Алиева — лучшим бомбардиром, Садриддина Хасанова — лучшим игроком чемпионата.

Лидер страны также выразил признательность родителям и наставникам футболистов.

В заключение он высказал уверенность в достойном выступлении юношеской сборной Узбекистана по футболу уже в статусе чемпиона Азии на ЧМ, который состоится в ноябре этого года в Катаре.