Мирзиёев: Ваш финальный матч стал ярким проявлением мужества и стойкости

ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Ваш напряженный финальный матч против хозяев турнира стал ярким проявлением мужества и стойкости, говорится в поздравлении президента Узбекистана Шавката Мирзиёева юношеской сборной Узбекистана по футболу.
Глава республики отметил ее победу на Кубке Азии: в финальном матче, прошедшем в Эт-Таифе, спортсмены обыграли Саудовскую Аравию со счетом 2:0. В результате юношеская сборная Узбекистана по футболу стала двукратным чемпионом Кубка Азии.
«Особенно ярким проявлением мужества и стойкости стал ваш напряженный финальный матч против хозяев турнира — очень сильной сборной Саудовской Аравии. Несмотря на численное преимущество соперника, вы вдевятером продолжили бескомпромиссную борьбу против одиннадцати, что стало подлинным примером отваги и силы духа. Это достойно самых высоких слов признания и похвалы», — говорится в поздравлении.
Президент подчеркнул смелость и решительность футболистов, которые прошли весь турнир без единого поражения, показав рекордный результат и мужественно отстояв честь Родины. По его словам, это без всякого сомнения, станет славной страницей, вписанной золотыми буквами в историю национального футбола.
«В лице вас, дорогие ребята, наш народ видит достойных представителей молодежи Нового Узбекистана — поколения, способного стремиться к самым высоким вершинам и достигать их. Мы по праву гордимся вами», — говорится в поздравлении.
Отдельно глава республики отметил талантливых игроков, которые были удостоены индивидуальных наград: Неъматилло Рустамжонова, признанного лучшим вратарем турнира, Асильбека Алиева — лучшим бомбардиром, Садриддина Хасанова — лучшим игроком чемпионата.
Лидер страны также выразил признательность родителям и наставникам футболистов.
В заключение он высказал уверенность в достойном выступлении юношеской сборной Узбекистана по футболу уже в статусе чемпиона Азии на ЧМ, который состоится в ноябре этого года в Катаре.