Кремль ответил на призыв Трампа к скорому перемирию с Украиной

«Я не хотел бы сейчас давать каких-то комментариев. Тем более о временных рамках. Путин и российская сторона остаются открытыми к поискам путей мирного урегулирования, продолжают работу с американской стороной. Надеемся, что работа даст свои результаты», — сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Президент США сообщил 20 апреля в соцсети Truth Social о том, что он надеется на скорое заключение соглашения между Россией и Украиной.
«Надеюсь, Россия и Украина достигнут соглашения на этой неделе. Тогда обе стороны начнут вести крупный бизнес с Соединенными Штатами Америки, которые процветают, и заработают состояние», — написал Трамп. При этом он не уточнил, на какую именно сделку он рассчитывает.
Позже The Wall Street Journal написала, что в конце этой недели Россию может снова посетить спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Этот визит может состояться после встречи в Лондоне представителей Вашингтона, Украины и Европы. Кремль ничего не анонсировал.