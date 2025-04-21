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Кремль ответил на призыв Трампа к скорому перемирию с Украиной

В Кремле не стали комментировать временные рамки возможного мирного соглашения между Москвой и Киевом после заявления Дональда Трампа о том, что договоренность о перемирии может быть заключена уже на этой неделе.

Источник: AP 2024

«Я не хотел бы сейчас давать каких-то комментариев. Тем более о временных рамках. Путин и российская сторона остаются открытыми к поискам путей мирного урегулирования, продолжают работу с американской стороной. Надеемся, что работа даст свои результаты», — сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Президент США сообщил 20 апреля в соцсети Truth Social о том, что он надеется на скорое заключение соглашения между Россией и Украиной.

«Надеюсь, Россия и Украина достигнут соглашения на этой неделе. Тогда обе стороны начнут вести крупный бизнес с Соединенными Штатами Америки, которые процветают, и заработают состояние», — написал Трамп. При этом он не уточнил, на какую именно сделку он рассчитывает.

Позже The Wall Street Journal написала, что в конце этой недели Россию может снова посетить спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Этот визит может состояться после встречи в Лондоне представителей Вашингтона, Украины и Европы. Кремль ничего не анонсировал.