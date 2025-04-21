Пасхальное перемирие и смерть Папы Римского Франциска. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин встретится с главами муниципальных образований.
В течение дня у главы государства также запланированы встречи непубличного характера.
О пасхальном перемирии
Кремлю нечего добавить к представленным Минобороны России данным о нарушении Украиной пасхального перемирия: «Вы слышали заявление нашего министерства обороны, которое, собственно, наверное, и уполномочено давать какую-то оценку с военной точки зрения».
Пасхальное перемирие «было инициативой Путина».
Россия проинформирует «все заинтересованные стороны» о нарушениях со стороны ВСУ.
Об украинском урегулировании
Кремль не стал говорить о временных рамках украинского урегулирования: «Не хотел бы сейчас давать каких-то комментариев, тем более о временных рамках».
Путин остается открытым к «поискам мирного урегулирования» украинского конфликта.
Поиск путей разрешения конфликта по Украине не может проходить публично: «Поэтому нужно очень и очень аккуратно относиться к таким обезличенным информационным вбросам».
Кремль позитивно воспринимает заявления США о том, что членство Украины в НАТО исключено: «Это то, что вызывает наше удовлетворение и совпадает с нашей позицией».
Членство Украины в НАТО представляло бы угрозу для национальных интересов России: «Это одна из первопричин конфликта».
О смерти Папы Римского Франциска
Путин с большим уважением относился к умершему Папе Римскому Франциску: «Они неоднократно встречались и с большим уважением относились друг к другу».