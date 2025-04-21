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Брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 21 апреля: главное

Пресс-секретарь российского президента ответил на вопросы журналистов. Редакция Новостей Mail публикует ключевые заявления представителя Кремля.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва проинформирует все заинтересованные стороны, в том числе Вашингтон, о нарушениях со стороны Киева пасхального перемирия.

Безусловно, мы проинформируем все заинтересованные стороны и предоставим все данные, о которых говорили наши военные сегодня утром, все данные о тех нарушениях со стороны Вооруженных сил Украины, о которых сегодня было упомянуто в заявлении.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Интерфаксу»)

Пасхальное перемирие в украинском конфликте было инициативой Владимира Путина.

Россия позитивно воспринимает заявления США о том, что членство Украины в НАТО исключено.

То, что членство Украины в НАТО исключено, мы слышали из Вашингтона на разных уровнях. И, безусловно, это то, что вызывает наше удовлетворение и совпадает с нашей позицией.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

Кремль остается открытым к переговорам по мирному украинскому урегулированию.

Президент Путин, российская сторона остаются открытыми к поискам мирного урегулирования, продолжают работу и с американской стороной. И, конечно, мы надеемся на то, что эта работа даст свои результаты.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Интерфаксу»)

Россия не готова говорить о временных рамках урегулирования конфликта с Украиной.

Не хотел бы сейчас давать каких-то комментариев, тем более о временных рамках. Президент Путин, российская сторона остаются открытыми к поискам мирного урегулирования.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

Поиск путей урегулирования по Украине не может проходить публично, к любым обезличенным вбросам по этой теме нужно относиться аккуратно.

Владимир Путин с большим уважением относился к Папе Римскому Франциску, умершему на 89-м году жизни.

Президент направил телеграмму соболезнования по случаю смерти Папы Римского. Они неоднократно встречались и с большим уважением относились друг к другу.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

21 апреля Владимир Путин проведет встречу с главами муниципальных образований по случаю Дня местного самоуправления.

В эти дни проходит второй всероссийский форум «Малая Родина — сила России», и Путин сегодня как раз встретится с главами муниципальных образований субъектов России.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)