Брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 21 апреля: главное

Москва проинформирует все заинтересованные стороны, в том числе Вашингтон, о нарушениях со стороны Киева пасхального перемирия.
Безусловно, мы проинформируем все заинтересованные стороны и предоставим все данные, о которых говорили наши военные сегодня утром, все данные о тех нарушениях со стороны Вооруженных сил Украины, о которых сегодня было упомянуто в заявлении.
Пасхальное перемирие в украинском конфликте было инициативой Владимира Путина.
Россия позитивно воспринимает заявления США о том, что членство Украины в НАТО исключено.
То, что членство Украины в НАТО исключено, мы слышали из Вашингтона на разных уровнях. И, безусловно, это то, что вызывает наше удовлетворение и совпадает с нашей позицией.
Кремль остается открытым к переговорам по мирному украинскому урегулированию.
Президент Путин, российская сторона остаются открытыми к поискам мирного урегулирования, продолжают работу и с американской стороной. И, конечно, мы надеемся на то, что эта работа даст свои результаты.
Россия не готова говорить о временных рамках урегулирования конфликта с Украиной.
Не хотел бы сейчас давать каких-то комментариев, тем более о временных рамках. Президент Путин, российская сторона остаются открытыми к поискам мирного урегулирования.
Поиск путей урегулирования по Украине не может проходить публично, к любым обезличенным вбросам по этой теме нужно относиться аккуратно.
Владимир Путин с большим уважением относился к Папе Римскому Франциску, умершему на 89-м году жизни.
Президент направил телеграмму соболезнования по случаю смерти Папы Римского. Они неоднократно встречались и с большим уважением относились друг к другу.
21 апреля Владимир Путин проведет встречу с главами муниципальных образований по случаю Дня местного самоуправления.
В эти дни проходит второй всероссийский форум «Малая Родина — сила России», и Путин сегодня как раз встретится с главами муниципальных образований субъектов России.