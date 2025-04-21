Firstpost: каково место России на переговорах между США и Ираном по ядерной программе

Прогресс в американо-иранских переговорах маловероятен до тех пор, пока Тегеран не получит твердых гарантий от внешних сторон, особенно после того, как Вашингтон в 2018 году, во время первого президентского срока Дональда Трампа, в одностороннем порядке вышел из ядерного соглашения 2015 года. Такие гарантии может дать Россия, считает Firstpost.