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Firstpost: каково место России на переговорах между США и Ираном по ядерной программе

Прогресс в американо-иранских переговорах маловероятен до тех пор, пока Тегеран не получит твердых гарантий от внешних сторон, особенно после того, как Вашингтон в 2018 году, во время первого президентского срока Дональда Трампа, в одностороннем порядке вышел из ядерного соглашения 2015 года. Такие гарантии может дать Россия, считает Firstpost.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Москва может стать ключевым игроком в продолжающихся ирано-американских переговорах. Россию уже рекламируют как потенциальное место назначения высокообогащенного урана, которым обладает Иран, в случае заключения сделки между Вашингтоном и Тегераном, говорится в статье.

Эта информация появилась после субботних четырехчасовых переговоров между представителями США и Ирана, которые, по словам американской стороны, привели к значительному прогрессу. На этой неделе стороны проведут третий раунд переговоров в Женеве, а в следующие выходные в Омане намечена дипломатическая встреча на высоком уровне.

Тем не менее прогресс невозможен, пока Тегеран не получит твердых гарантий, отмечает издание. На данном этапе возникли две наиболее серьезные проблемы. Во-первых, Тегеран настаивает на хранении обогащенного урана в стране, но для администрации Трампа это условие является «красной линией».

Сейчас США изучают возможность передачи иранского запаса третьей стране, такой как Россия.

Во-вторых, Тегеран хочет получить гарантии последствий для США, если они выйдут из новой сделки или нарушат ее. В качестве гарантий Иран предлагает Вашингтону подписать соглашение, которое будет одобрено конгрессом. Однако, по мнению Firstpost, такое развитие событий маловероятно. И здесь снова на помощь может прийти Москва.

Иран и США могут уполномочить Россию вернуть высокообогащенный уран Ирану, если США откажутся от сделки.

Такой сценарий позволит России сыграть ключевую роль в потенциальной сделке, оставив европейских партнеров Америки в безвыходном положении. Германия, Франция и Великобритания, которые были участниками соглашения между США и Ираном в 2015 году, теперь столкнулись с перспективой узурпации своих позиций Москвой.