Firstpost: каково место России на переговорах между США и Ираном по ядерной программе

Москва может стать ключевым игроком в продолжающихся ирано-американских переговорах. Россию уже рекламируют как потенциальное место назначения высокообогащенного урана, которым обладает Иран, в случае заключения сделки между Вашингтоном и Тегераном, говорится в статье.
Эта информация появилась после субботних четырехчасовых переговоров между представителями США и Ирана, которые, по словам американской стороны, привели к значительному прогрессу. На этой неделе стороны проведут третий раунд переговоров в Женеве, а в следующие выходные в Омане намечена дипломатическая встреча на высоком уровне.
Тем не менее прогресс невозможен, пока Тегеран не получит твердых гарантий, отмечает издание. На данном этапе возникли две наиболее серьезные проблемы. Во-первых, Тегеран настаивает на хранении обогащенного урана в стране, но для администрации Трампа это условие является «красной линией».
Во-вторых, Тегеран хочет получить гарантии последствий для США, если они выйдут из новой сделки или нарушат ее. В качестве гарантий Иран предлагает Вашингтону подписать соглашение, которое будет одобрено конгрессом. Однако, по мнению Firstpost, такое развитие событий маловероятно. И здесь снова на помощь может прийти Москва.
Такой сценарий позволит России сыграть ключевую роль в потенциальной сделке, оставив европейских партнеров Америки в безвыходном положении. Германия, Франция и Великобритания, которые были участниками соглашения между США и Ираном в 2015 году, теперь столкнулись с перспективой узурпации своих позиций Москвой.