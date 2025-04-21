Глава Свердловской области Паслер отчитался о проектах партии вместо предшественника

Секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев и врио губернатора Свердловской области Денис Паслер провели встречу, на которой обсудили работу проектов «ЕР» в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе отделения политической организации.
По словам Паслера, работа свердловского отделения партии идет по разным направлениям, от решения точечных проблем жителей до участия в строительстве крупных соцобъектов. «Особое место занимает формирование и направление гуманитарной помощи участникам СВО и жителям пострадавших регионов», — отметил врио главы области.
Денис Паслер не входит в органы управления свердловского отделения «Единой России» — он не является ни членом регионального политсовета, ни президиума политсовета. Возглавляет свердловское подразделение «ЕР» официально все еще экс-губернатор Евгений Куйвашев. Предполагается, что смена руководства партии произойдет на ближайшей конференции.