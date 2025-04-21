Глава Свердловской области Паслер отчитался о проектах партии вместо предшественника

Денис Паслер не входит в органы управления свердловского отделения «Единой России» — он не является ни членом регионального политсовета, ни президиума политсовета. Возглавляет свердловское подразделение «ЕР» официально все еще экс-губернатор Евгений Куйвашев. Предполагается, что смена руководства партии произойдет на ближайшей конференции.