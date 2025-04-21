Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Свердловской области Паслер отчитался о проектах партии вместо предшественника

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер включился в работу «Единой России».

Источник: соцсети

Секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев и врио губернатора Свердловской области Денис Паслер провели встречу, на которой обсудили работу проектов «ЕР» в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе отделения политической организации.

По словам Паслера, работа свердловского отделения партии идет по разным направлениям, от решения точечных проблем жителей до участия в строительстве крупных соцобъектов. «Особое место занимает формирование и направление гуманитарной помощи участникам СВО и жителям пострадавших регионов», — отметил врио главы области.

Денис Паслер не входит в органы управления свердловского отделения «Единой России» — он не является ни членом регионального политсовета, ни президиума политсовета. Возглавляет свердловское подразделение «ЕР» официально все еще экс-губернатор Евгений Куйвашев. Предполагается, что смена руководства партии произойдет на ближайшей конференции.