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«Авиакомпании не подготовились»: Беспрозванных — о беспрецедентных толпах за субсидированными билетами

Глава региона дал поручение разобраться.

Источник: РИА "Новости"

Авиакомпании, которые реализуют субсидированные билеты, плохо подготовились к старту продаж, из-за чего в разных частях Калининграда образовались очереди из сотен людей. Такое мнение высказал губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных на оперативном совещании в понедельник, 21 апреля.

«Реализация в самих авиакомпаниях меня, честно говоря, удивила — не подготовились, — отметил глава региона. — Я просто обратил внимание, какое количество было очередей при покупке билетов. Вообще в современном мире живём!».

По предложению Беспрозванных, с авиакомпаниями нужно собраться и обсудить план действий на случай сбоев бронирования и продаж онлайн. Такое поручение дано региональному министерству развития инфраструктуры.

«И отзывы читал, и мои коллеги жаловались, что не до конца эффективно работает электронная система у операторов», — пояснил губернатор.

Калининградцы в середине апреля столкнулись со сложностями при покупке льготных авиабилетов из-за сбоя в системе.