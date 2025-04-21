«Авиакомпании не подготовились»: Беспрозванных — о беспрецедентных толпах за субсидированными билетами

Авиакомпании, которые реализуют субсидированные билеты, плохо подготовились к старту продаж, из-за чего в разных частях Калининграда образовались очереди из сотен людей. Такое мнение высказал губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных на оперативном совещании в понедельник, 21 апреля.
«Реализация в самих авиакомпаниях меня, честно говоря, удивила — не подготовились, — отметил глава региона. — Я просто обратил внимание, какое количество было очередей при покупке билетов. Вообще в современном мире живём!».
По предложению Беспрозванных, с авиакомпаниями нужно собраться и обсудить план действий на случай сбоев бронирования и продаж онлайн. Такое поручение дано региональному министерству развития инфраструктуры.
«И отзывы читал, и мои коллеги жаловались, что не до конца эффективно работает электронная система у операторов», — пояснил губернатор.
Калининградцы в середине апреля столкнулись со сложностями при покупке льготных авиабилетов из-за сбоя в системе.