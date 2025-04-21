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Экс-министр здравоохранения Мураховский возглавит Госпиталь ветеранов войн

Информацию подтвердили в региональном минздраве.

Источник: пресс-служба министерства здравоохранения Омской области

Бывший министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский назначен главным врачом Госпиталя ветеранов войн. Об этом сообщило региональное министерство здравоохранения.

Назначение Мураховского происходит на фоне масштабной реконструкции госпиталя. Здание бывшего роддома № 5 на улице Рождественского, выделенное под нужды учреждения, ремонтируется компанией «Русстрой» на средства областного бюджета (885 млн рублей). Завершение работ запланировано на декабрь 2025 года.

«Однако уже в этом году будет запущен новый, пятиэтажный корпус Госпиталя на ул. Рождественского, который должен будет существенно увеличить возможности диагностики, лечения и медицинской реабилитации ветеранов. Помимо контроля за ходом строительно-монтажных и лицензионных работ главный врач должен будет обеспечить эффективный старт работы Госпиталя», — отметили в региональном минздраве.

Напомним, Александр Мураховский занимал пост министра здравоохранения Омской области с ноября 2020 по ноябрь 2023 года. Также Александр Мураховский получил широкую известность после 4-дневной пропажи в лесу.