Экс-министр здравоохранения Мураховский возглавит Госпиталь ветеранов войн

«Однако уже в этом году будет запущен новый, пятиэтажный корпус Госпиталя на ул. Рождественского, который должен будет существенно увеличить возможности диагностики, лечения и медицинской реабилитации ветеранов. Помимо контроля за ходом строительно-монтажных и лицензионных работ главный врач должен будет обеспечить эффективный старт работы Госпиталя», — отметили в региональном минздраве.