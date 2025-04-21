США и Филиппины впервые устроят «боевой тест» на военных учениях

Как сообщает Financial Times, военнослужащие будут имитировать ведение боевых действий для оперативной реакции в случае вооруженного противостояния.
«Американские и филиппинские войска собираются сдать первый “полный боевой тест” для совместных сражений в таких очагах напряженности, как Тайвань или Южно-Китайское море», — цитирует «Интерфакс» статью газеты.
Руководит учениями генерал-лейтенант США Джеймс Глинн. Представитель Пентагона уточнил, что тренировка военных — демонстрация стремления сохранить союзнические отношения Штатов и Филиппин.
В программу учений включены стрельбы наземными противокорабельными ракетами по судам противника, отработка приемов по обороне островов от ударов врага. Ключевыми силами военной тренировки станут бойцы морской пехоты союзников. Им поставят задачу «вернуть контроль над островами, оккупированными противником».
Для учений корпус морской пехоты США впервые доставил на Филиппины противокорабельные комплексы NMESIS. Их временно установили на острове Батан — территории, которая располагается в центре Лусонского пролива, отделяющего Филиппины от Тайваня.
Для проведения учений также задействуют остров Балабак, где дислоцируется филиппинская военная база, и остров Палаван, рядом с которыми находится участок в Южно-Китайском море, территориальные претензии на который предъявляет КНР.
Кроме американцев и филиппинцев, к учениям привлекут военнослужащих Японии и Австралии. Тренировка продлится до 9 мая.
Территория в Южно-Китайском море, рядом с которыми проводятся учения Balikatan, является предметом территориального спора между Филиппинами, Малайзией, Брунеем, Вьетнамом и КНР. США занимает сторону союзников в противостоянии с Китаем.
В конце марта глава Минобороны США Пит Хегсет посетил Филиппины с рабочим визитом. Он заверил, что Вашингтон усилит взаимодействие с Манилой в направлении обороны для сдерживания Китая в регионе.