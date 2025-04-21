Politico: членство Канады в Евросоюзе маловероятно, но возможно

Согласно статье, хотя вопрос о членстве Канады в ЕС не внесен в бюллетени на решающих выборах в стране, которые состоятся в конце апреля, опросы показывают, что канадцы заинтригованы идеей вступления в блок. Пока президент США Дональд Трамп портит отношения с северным соседом с помощью шквала карательных тарифов и воинственных постов в социальных сетях, канадцы задумались, а не стоит ли им «подольститься» к новым, более надежным союзникам. Согласно недавнему опросу, эту идею поддержали 44% канадцев, тогда как отвергли ее только 34% опрошенных.