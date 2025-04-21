Politico: членство Канады в Евросоюзе маловероятно, но возможно

Согласно статье, хотя вопрос о членстве Канады в ЕС не внесен в бюллетени на решающих выборах в стране, которые состоятся в конце апреля, опросы показывают, что канадцы заинтригованы идеей вступления в блок. Пока президент США Дональд Трамп портит отношения с северным соседом с помощью шквала карательных тарифов и воинственных постов в социальных сетях, канадцы задумались, а не стоит ли им «подольститься» к новым, более надежным союзникам. Согласно недавнему опросу, эту идею поддержали 44% канадцев, тогда как отвергли ее только 34% опрошенных.
Тем не менее эксперты утверждают, что такой шаг полностью исключать нельзя. Несмотря на то что Канаду и ЕС разделяют Атлантический океан и тысячи километров, у них много общего: прочные экономические связи, общие демократические ценности и огромная головная боль в виде администрации Дональда Трампа, считает Politico.
Быть европейцем — это скорее состояние души. Юридически и формально европейское государство не определено, и… у нас были европейские государства, которые в некотором смысле не ограничивались Европейским континентом.
Кроме того, она отметила, что у стран ЕС есть заморские территории в Карибском бассейне, Тихом океане и Арктике. На ее взгляд, канадцы — «в некотором роде особые европейцы» в силу их политической и правовой систем, которые основаны на европейских моделях, и континентального происхождения, которым могут похвастаться многие канадцы.
Аналогичного мнения придерживается Франк Шиммельфенниг, профессор европейской политики в Высшей технической школе Цюриха. Он отметил, что Канада «во многом ближе к европейским ценностям, институтам и политике, чем многие из нынешних стран-кандидатов». К числу этих стран-кандидатов, как напоминает Politico, относятся западнобалканские страны, Украина и Молдавия, которые медленно продвигаются по пути вступления в ЕС, а также Турция и Грузия, которые зашли в тупик из-за «отступления от демократии и опасений по поводу верховенства закона».
Даже новый премьер-министр Канады Марк Карни во время своей первой зарубежной поездки во Францию подчеркнул, что Канада является «самой европейской из неевропейских стран».
Однако другие эксперты, например Иэн Бонд, заместитель директора Центра европейских реформ, убеждены, что Канаде будет чрезвычайно трудно доказать, что она является европейской страной и пройти тест на «европейскость».
В любом случае решение будут принимать Европейская комиссия и страны — члены блока. При этом Politico напоминает о прецеденте с южным соседом ЕС Марокко, заявка которого на вступление в ЕС была отклонена в 1987 году на том основании, что это не европейское государство.