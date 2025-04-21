Маск хочет уйти из правительства США, пишет WP

При этом Маск не переживает за дальнейшую работу возглавляемого им сейчас DOGE, поскольку члены его команды уже закрепились «во многих федеральных агентствах», пишет газета. Как заявил Washington Post неназванный высокопоставленный сотрудник Белого дома, DOGE добился исторических результатов, которые «говорят сами за себя».