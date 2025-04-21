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Мишустин передал Токаеву приветствие от Путина

Мишустин попросил Бектенова передать наилучшие пожелания Токаеву от Путина.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе переговоров с коллегой из Казахстана Олжасом Бектеновым попросил передать приветственные слова и наилучшие пожелания президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву от российского лидера Владимира Путина.

Мишустин в ходе переговоров с премьером Казахстана отметил, что с особой теплотой вспоминает свой визит в Казахстан в январе, когда в том числе состоялась встреча главы российского кабмина с президентом Казахстана Токаевым.

«Прошу вас передать ему самые сердечные слова приветствия и наилучшие пожелания от президента России Владимира Владимировича Путина и, конечно, от меня лично», — сказал Мишустин на встрече.