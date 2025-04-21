Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования в связи со смертью папы римского

«В своем послании глава государства подчеркнул, что Его Святейшество внес достойный вклад в развитие сотрудничества между Узбекистаном и Ватиканом, укрепление межконфессиональной дружбы, поддержку нуждающихся по всему миру и распространение идей добра и милосердия», — говорится в сообщении.