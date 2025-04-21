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Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования в связи со смертью папы римского

Глава республики высказал слова сочувствия и поддержки народу Ватикана и всем католикам мира.

Источник: РИА "Новости"

ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил соболезнования камерленго Римско-католической церкви кардиналу Кевину Фарреллу в связи с кончиной Папы Римского Франциска. Об этом сообщил пресс-секретарь главы республики Шерзод Асадов в своем Telegram-канале.

«В своем послании глава государства подчеркнул, что Его Святейшество внес достойный вклад в развитие сотрудничества между Узбекистаном и Ватиканом, укрепление межконфессиональной дружбы, поддержку нуждающихся по всему миру и распространение идей добра и милосердия», — говорится в сообщении.

Президент РУз выразил искренние слова сочувствия и поддержки народу Ватикана и всем католикам мира.