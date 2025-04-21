Лукашенко потребовал разобраться с проблемами крупного предприятия Беларуси

По словам Лукашенко, указанное крупное предприятие находится в сложном положении по причине действий со стороны собственника. Кроме того, президент поинтересовался у министра лесного хозяйства Александра Кулика, имеет ли данное предприятие большое значение для системы лесного хозяйства. Со стороны Минлесхоза глава государства получил утвердительный ответ.