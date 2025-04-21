Лукашенко потребовал разобраться с проблемами крупного предприятия Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Оршанский район 21 апреля, потребовал разобраться с проблемами крупного предприятия Беларуси, пишет БелТА.
— Нам надо решать вопрос не только собственности на «АМКОДОРе», но и долгов, — подчеркнул глава государства.
По словам Лукашенко, указанное крупное предприятие находится в сложном положении по причине действий со стороны собственника. Кроме того, президент поинтересовался у министра лесного хозяйства Александра Кулика, имеет ли данное предприятие большое значение для системы лесного хозяйства. Со стороны Минлесхоза глава государства получил утвердительный ответ.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал привести в чувство одно из крупных предприятий Беларуси: «Большие проблемы».
Тем временем Лукашенко высказался о строительстве жилья в Беларуси: «Надо прекратить эту бездумную стройку и стягивать людей в крупные города».
А еще президент разрешил выкупать арендное жилье еще одной категории белорусов.