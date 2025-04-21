Свердловский облсуд назначил 12 лет колонии гражданину РФ по делу о госизмене

Напомним, 15 августа 2024 года, Свердловский областной суд приговорил гражданку РФ и США Ксению Карелину к 12 годам колонии общего режима по обвинению в государственной измене. С 2022 года она переводила деньги в один из украинских фондов в поддержку ВСУ, находясь за пределами России. В апреле Москва освободила гражданку Карелину в рамках обмена заключенными России и США.