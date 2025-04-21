Путин ратифицировал договор о стратегическом партнерстве с Ираном

Соглашение заключается на 20 лет с возможностью продления. В нем 47 статей. Согласно договору, каждая из сторон, в случае если другая подвергнется внешней угрозе, обязана не оказывать помощь агрессору и должна стремиться содействовать урегулированию конфликта на основе Устава ООН.