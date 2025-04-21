Россия ратифицировала соглашение с Беларусью о надзоре за финрынком

Соглашение было подписано в Москве в августе 2024 года. Его разработали для укрепления надежности и обеспечения стабильности финрынков двух стран, а также эффективного исполнения Центробанком РФ, Минфином и Нацбанком Беларуси контрольных и надзорных функций.