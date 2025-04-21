Россия ратифицировала соглашение с Беларусью о надзоре за финрынком

МИНСК, 21 апр — Sputnik. Российский президент Владимир Путин подписал закон, которым ратифицировано соглашение между РФ и Беларусью о сотрудничестве и обмене информацией в сфере надзора и контроля за финансовым рынком, документ был размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Соглашение было подписано в Москве в августе 2024 года. Его разработали для укрепления надежности и обеспечения стабильности финрынков двух стран, а также эффективного исполнения Центробанком РФ, Минфином и Нацбанком Беларуси контрольных и надзорных функций.
Положения соглашения позволят обеспечить единые принципы защиты интересов инвесторов и вкладчиков, облегчат ведение совместных проверок трансграничных операций, укрепят стабильность и надежность финансовых институтов.
По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, документ поможет гармонизировать регулирование деятельности банков, финорганизаций, страховых и других компаний, действующих на территории РФ и Беларуси.
Соглашение предусматривает обмен сведениями, в том числе конфиденциальными, между надзорными органами двух стран.
Кроме того, данные органы смогут учреждать совместные надзорные коллегии, чтобы координировать свою деятельность, проводить совместные проверки трансграничных организаций.