Наталья Петкевич сказала, кто становится помощниками Лукашенко в областях

— Как уже можно было заметить, несколько последних назначений — это руководители высокого уровня, которые с республиканского перемещаются в регионы на должности помощников Президента. Это говорит об очень больших задачах, которые ставятся перед помощниками и перед регионами, — уточнила Наталья Петкевич.