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Наталья Петкевич сказала, кто становится помощниками Лукашенко в областях

Петкевич пояснила, кто именно становится помощниками Лукашенко в областях Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Первый заместитель главы Администрации президента Наталья Петкевич сказала, кто становится помощниками Лукашенко в областях, сообщает БелТА.

— Как уже можно было заметить, несколько последних назначений — это руководители высокого уровня, которые с республиканского перемещаются в регионы на должности помощников Президента. Это говорит об очень больших задачах, которые ставятся перед помощниками и перед регионами, — уточнила Наталья Петкевич.

В сообщении также сказано, что Петкевич представила активу области, руководству Гродно, предприятий, организаций и районных администраций нового помощника президента — инспектора по Гродненской области Константина Бурака.

По словам первого замглавы Администрации президента, у Бурака есть большой опыт руководящей работы в различных сферах. Петкевич напомнила, что до своего назначения он занимал должность руководителя аппарата Совета министров. Она высказала уверенность в том, что новый помощник президента будет эффективно справляться с задачами, которые перед ним стоят.

Петкевич обратила внимание, что вместе с главой региона Юрием Караевым (подробнее — здесь) они будут работать над тем, чтобы Гродненская область и далее продолжала занимать высокие позиции в стране, успешно развиваться.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о строительстве жилья в Беларуси: «Надо прекратить эту бездумную стройку и стягивать людей в крупные города».

Тем временем Лукашенко потребовал разобраться с проблемами крупного предприятия Беларуси.

А еще президент разрешил выкупать арендное жилье еще одной категории белорусов.