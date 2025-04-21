Первый заместитель главы Администрации президента Наталья Петкевич сказала, кто становится помощниками Лукашенко в областях, сообщает БелТА.
— Как уже можно было заметить, несколько последних назначений — это руководители высокого уровня, которые с республиканского перемещаются в регионы на должности помощников Президента. Это говорит об очень больших задачах, которые ставятся перед помощниками и перед регионами, — уточнила Наталья Петкевич.
В сообщении также сказано, что Петкевич представила активу области, руководству Гродно, предприятий, организаций и районных администраций нового помощника президента — инспектора по Гродненской области Константина Бурака.
По словам первого замглавы Администрации президента, у Бурака есть большой опыт руководящей работы в различных сферах. Петкевич напомнила, что до своего назначения он занимал должность руководителя аппарата Совета министров. Она высказала уверенность в том, что новый помощник президента будет эффективно справляться с задачами, которые перед ним стоят.
Петкевич обратила внимание, что вместе с главой региона Юрием Караевым (подробнее — здесь) они будут работать над тем, чтобы Гродненская область и далее продолжала занимать высокие позиции в стране, успешно развиваться.
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