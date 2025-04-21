Bloomberg назвал «важнейшего архитектора» в команде Трампа

Одновременно с получением поста в ОМВ он был назначен временным главой этого подразделения. В первый же день Воут приказал сотрудникам прекратить деятельность, уведомил ФРС о том, что CFPB не будет получать дополнительного финансирования в течение года. В последующие дни он закрыл офис, расторг большинство контрактов с агентством, уволил более 200 сотрудников и начал готовиться к более масштабным увольнениям.