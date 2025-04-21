Bloomberg назвал «важнейшего архитектора» в команде Трампа

Назначенный в феврале на должность главы Административно-бюджетного управления (OMB) Белого дома США Рассел Воут является, возможно, едва ли не самым влиятельным человеком в Вашингтоне, не считая президента Дональда Трампа, пишет Bloomberg.
Таковым его делает «уникальное сочетание преданности и знания как на самом деле работает правительство», пишет агентство.
Воут также известен как соавтор «Проекта 2025», почти 1000-страничного доклада о реформировании федерального правительства США, которое стало для Трампа чем-то вроде Библии, отмечает агентство. Принадлежащий ему аналитический Центр обновления Америки (Center for Renewing America) подготовил множество документов, в которых поддерживаются установление контроля США над Гренландией, введение масштабных пошлин и другие идеи республиканца.
В рамках «Проекта 2025» упоминались, в частности, закрытие американского Минобразования. Сам документ цитировался во временном руководстве по нацбезопасности Пентагона.
«Никто в Вашингтоне не владеет цифрами и процессом управления федеральным правительством лучше, чем Расс Воут. Он один из важнейших архитекторов реструктуризации правительства США при Трампе», — заявил бывший советник Трампа Стив Бэннон.
Это касается и деятельности Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илона Маска, в чью задачу входит сокращение государственных расходов и реструктуризация федеральных агентств. По данным Bloomberg, миллиардер регулярно поддерживает контакты с Воутом, хотя они очень разные.
Бывший советник ОМВ в администрации Джо Байдена, а ныне старший директор Центра американского прогресса Бобби Коган отмечает, что в администрации Трампа есть «крайне не компетентные» люди, но Воут «очень умен». «Он осторожен. Он абсолютно точно знает, что делает», — говорит он.
Одной из целей Воута и Маска стало сокращение Бюро финансовой защиты потребителей (CFPB), и их действия в отношении него показали их работу в команде, пишет Bloomberg: Маск взял на себя публичную ответственность за ликвидацию бюро, в то время как Воут выполнил бóльшую часть работы.
Одновременно с получением поста в ОМВ он был назначен временным главой этого подразделения. В первый же день Воут приказал сотрудникам прекратить деятельность, уведомил ФРС о том, что CFPB не будет получать дополнительного финансирования в течение года. В последующие дни он закрыл офис, расторг большинство контрактов с агентством, уволил более 200 сотрудников и начал готовиться к более масштабным увольнениям.
Глава профсоюза CFPB Кэт Фарман заявила, что целью Воута не было повышение эффективности бюро, а просто незаконно ликвидировать его. Профсоюз подал в суд, который временно запретил расторжение контрактов и увольнения. Юристы администрации Трампа утверждают, что сокращение штата было законным и ликвидация бюро не была целью.
Фарман не знала о существовании Воута, пока его не назначили временным главой CFPB, и тот предпочитает такой расклад, отмечает Bloomberg.
В то же время Воут был главой OMB еще в первый президентский срок Трампа (2019−2021).