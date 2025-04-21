Китай пообещал санкции против чиновников и парламентариев из США

В марте США ввели санкции против шести китайских и гонконгских чиновников, которые, как утверждается, были причастны к «репрессиям» и действиям, угрожающим дальнейшему ослаблению автономного статуса Гонконга.
Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что Китай решительно осуждает эти действия. По его словам, США вмешались в дела Гонконга и нарушили принципы международного права.
«Китай решил ввести санкции в отношении американских конгрессменов, официальных лиц и лидеров НПО, которые плохо проявили себя в решении вопросов, связанных с Гонконгом», — сказал дипломат, добавив, что решение о введении санкций было принято в соответствии с законом о борьбе с иностранными санкциями против Гонконга.
Он не назвал имена тех, против кого были введены санкции.
Во время первого президентского срока Дональда Трампа в 2020 году его администрация также вводила санкции из-за вмешательства Китая в дела Гонконга.
В 2021 году администрация бывшего президента Джо Байдена ввела дополнительные санкции в отношении чиновников из-за подавления Пекином политических свобод в Гонконге.