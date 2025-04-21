Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Китай пообещал санкции против чиновников и парламентариев из США

Китай ввел санкции против членов конгресса США, чиновников и глав неправительственных организаций за вмешательство во внутренние дела КНР, сообщил МИД страны. Об этом пишет AP.

Источник: AP 2024

В марте США ввели санкции против шести китайских и гонконгских чиновников, которые, как утверждается, были причастны к «репрессиям» и действиям, угрожающим дальнейшему ослаблению автономного статуса Гонконга.

Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что Китай решительно осуждает эти действия. По его словам, США вмешались в дела Гонконга и нарушили принципы международного права.

«Китай решил ввести санкции в отношении американских конгрессменов, официальных лиц и лидеров НПО, которые плохо проявили себя в решении вопросов, связанных с Гонконгом», — сказал дипломат, добавив, что решение о введении санкций было принято в соответствии с законом о борьбе с иностранными санкциями против Гонконга.

Он не назвал имена тех, против кого были введены санкции.

Во время первого президентского срока Дональда Трампа в 2020 году его администрация также вводила санкции из-за вмешательства Китая в дела Гонконга.

В 2021 году администрация бывшего президента Джо Байдена ввела дополнительные санкции в отношении чиновников из-за подавления Пекином политических свобод в Гонконге.