Китай пообещал санкции против чиновников и парламентариев из США

«Китай решил ввести санкции в отношении американских конгрессменов, официальных лиц и лидеров НПО, которые плохо проявили себя в решении вопросов, связанных с Гонконгом», — сказал дипломат, добавив, что решение о введении санкций было принято в соответствии с законом о борьбе с иностранными санкциями против Гонконга.