Токаев и Бердымухамедов посетили комплекс «Этноаул»

Касым-Жомарт Токаев и Гурбангулы Бердымухамедов осмотрели восточный базар, где были представлены разнообразные виды зерновых культур, рассказали в пресс-службе Акорды.
Также они ознакомились с национальными блюдами и работами мастеров таких народных ремесел, как деревообработка, ткачество, войлоковаляние, гончарное ремесло и ювелирное искусство. Продолжением программы стала театрализованная постановка, посвященная казахским обычаям и обрядам.
Кроме того, были продемонстрированы навыки собак породы тазы и ловчих птиц.