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Токаев и Бердымухамедов посетили комплекс «Этноаул»

Президент Казахстана и председатель Халк Маслахаты Туркменистана побывали в национально-культурном комплексе, расположенном на территории заповедника Азрет-Султан, сообщает Zakon.kz.

Источник: Акорда

Касым-Жомарт Токаев и Гурбангулы Бердымухамедов осмотрели восточный базар, где были представлены разнообразные виды зерновых культур, рассказали в пресс-службе Акорды.

Также они ознакомились с национальными блюдами и работами мастеров таких народных ремесел, как деревообработка, ткачество, войлоковаляние, гончарное ремесло и ювелирное искусство. Продолжением программы стала театрализованная постановка, посвященная казахским обычаям и обрядам.

Кроме того, были продемонстрированы навыки собак породы тазы и ловчих птиц.