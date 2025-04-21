МИНСК, 21 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Папы Римского Франциска, назвав его настоящим гуманистом и защитником простых людей, сообщили в пресс-службе главы государства.
Лукашенко выразил соболезнования в связи с кончиной Папы Римского
Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Папы Римского Франциска, назвав его настоящим гуманистом и защитником простых людей, сообщили в пресс-службе главы государства.