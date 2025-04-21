Путин рассказал, почему Украина согласилась на перемирие

Предложение пасхального перемирия первоначально рассматривалось украинской стороной как «игра с судьбами», но Киеву «подсказали» не отвергать мирные инициативы, заявил российский президент Владимир Путин на муниципальном форуме в Национальном центре «Россия».
«Нашлись кто-то поумнее, кто подсказал, скорее всего — иностранные кураторы, что отвергать такие инициативы — это проигрышная позиция», — сказал российский президент (цитата по ТАСС).
Он объявил перемирие с 18:00 19 апреля по 00:00 21 апреля, подчеркнув, что исходит «из того, что украинская сторона последует нашему примеру». При этом Путин призвал российских военных быть готовыми отразить возможные нарушения со стороны ВСУ.
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев будет действовать «зеркально» в рамках перемирия. Также он предложил продлить режим прекращения огня на 30 дней, «если тишина действительно воцарится».
Обе стороны обвиняли друг друга в нарушениях перемирия. По словам Путина, за это время наблюдалось снижение боевой активности украинской стороны, тем не менее было зафиксировано 4,9 тыс. нарушений перемирия. Ранее об этом сообщило Минобороны, подчеркнув, что российские войска «строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях».
После окончания режима прекращения огня боевые действия возобновились, добавил российский президент. Он отметил, что опыт пасхального перемирия следует проанализировать.