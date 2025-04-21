Путин рассказал, почему Украина согласилась на перемирие

Обе стороны обвиняли друг друга в нарушениях перемирия. По словам Путина, за это время наблюдалось снижение боевой активности украинской стороны, тем не менее было зафиксировано 4,9 тыс. нарушений перемирия. Ранее об этом сообщило Минобороны, подчеркнув, что российские войска «строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях».