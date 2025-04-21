Металлургический мост с Китаем: Текслер изучает опыт Поднебесной для развития Челябинской области

Далянь — второй по величине город провинции Ляонин, где расположен крупнейший нефтяной порт Китая. Здесь также ведется строительство самого большого в мире аэропорта. В городе расположены представительства ведущих мировых компаний, развита научная и образовательная база (более 30 вузов). Экономика Даляня базируется на морских перевозках, переработке морепродуктов, туризме и высокотехнологичной промышленности.