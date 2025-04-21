Металлургический мост с Китаем: Текслер изучает опыт Поднебесной для развития Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер с делегацией прибыл в китайский Далянь (провинция Ляонин) для укрепления экономических и научных связей. В рамках визита глава региона ознакомился с деятельностью крупнейшего производителя специализированной стали — компании Dongbei Special Steel Group Co., Ltd.
— Металлургическое производство, которое мы посетили сегодня, демонстрирует опыт Китая, когда промышленные предприятия из крупных городов переносят на окраину. Это тот опыт, который нам, нашему городу индустриальному Челябинску полезен и необходим, — сказал Алексей Текслер.
Dongbei Special Steel Group выпускает высококачественную сталь для аэрокосмической отрасли, авиастроения, ядерной энергетики и других высокотехнологичных секторов. Компания обеспечивает более 50% научно-исследовательских проектов Китая в черной металлургии и экспортирует продукцию в 30 стран.
Далянь — второй по величине город провинции Ляонин, где расположен крупнейший нефтяной порт Китая. Здесь также ведется строительство самого большого в мире аэропорта. В городе расположены представительства ведущих мировых компаний, развита научная и образовательная база (более 30 вузов). Экономика Даляня базируется на морских перевозках, переработке морепродуктов, туризме и высокотехнологичной промышленности.
В рамках визита челябинской делегации в Китай запланировано посещение нескольких городов, встречи с представителями бизнеса и власти, осмотр предприятий и инфраструктурных объектов.