Президент Узбекистана наградил юношескую сборную по футболу

ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Шавкат Мирзиёев соответствующим указом наградил победителей и участников Кубка Азии по футболу среди юношей до семнадцати лет. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
Таким образом глава республики отметил их яркий талант и профессиональное мастерство, огромную волю и целеустремленность, исключительное мужество и стойкость, проявленные при завоевании Кубка Азии на престижном турнире по футболу среди юношей в Саудовской Аравии.
Почетные звания и медали присвоены соотечественникам за активное участие в деле повышения международного авторитета Нового Узбекистана, воспитания молодого поколения в духе национальной гордости и патриотизма.
Обладателем почетного звания «Узбекистон Республикасида хизмат курсатган спорт устози» стал:
- Исмоилов Исломбек Муродбек угли — главный тренер юношеской сборной команды Узбекистана по футболу.
- Медалью «Келажак бунедкори» награждены:
- Абдукаримов Миразиз Эркин угли — член юношеской сборной команды Узбекистана по футболу;
- Абдуллаев Фариджон Нодиржон угли — член юношеской сборной команды Узбекистана по футболу;
- Абдумуминов Азизбек Икромжон угли — член юношеской сборной команды Узбекистана по футболу;
- Алиев Асилбек Равшанжон угли — член юношеской сборной команды Узбекистана по футболу;
- Баходирхонов Муминхон Иссохон угли — член юношеской сборной команды Узбекистана по футболу;
- Ботиралиев Хожиакбар Хайрулло угли — член юношеской сборной команды Узбекистана по футболу;
- Еримбетов Азизбек Мухаммед Али угли — член юношеской сборной команды Узбекистана по футболу;
- Избасканов Бахадир Махсетбаевич — член юношеской сборной команды Узбекистана по футболу;
- Махмуджонов Дилёрбек Санжарбек угли — член юношеской сборной команды Узбекистана по футболу;
- Мурадов Амирхон Шухрат угли — член юношеской сборной команды Узбекистана по футболу;
- Мусаханов Мухаммадали Алижонович — член юношеской сборной команды Узбекистана по футболу;
- Мухаммадов Акбар Алишерович — член юношеской сборной команды Узбекистана по футболу;
- Рустамжонов Неъматуллох Шухратжон угли — член юношеской сборной команды Узбекистана по футболу;
- Рустамов Жамшидбек Аброржон угли — член юношеской сборной команды Узбекистана по футболу;
- Саидмуродов Бехруз Гайрат угли — член юношеской сборной команды Узбекистана по футболу;
- Сарсенбаев Нурбек Рахатович — член юношеской сборной команды Узбекистана по футболу;
- Содиков Сайфиддин Бахтиёр угли — член юношеской сборной команды Узбекистана по футболу;
- Фазлиддинов Абдуллох Зайлиддин угли — член юношеской сборной команды Узбекистана по футболу;
- Хакимов Мухаммад Улугбек угли — член юношеской сборной команды Узбекистана по футболу;
- Хасанов Садриддин Зайниддин угли — член юношеской сборной команды Узбекистана по футболу;
- Хабибуллаев Мухаммад Кодиржон угли — член юношеской сборной команды Узбекистана по футболу;
- Шокиров Иброхим Жамшид угли — член юношеской сборной команды Узбекистана по футболу;
- Шукуруллаев Абубакир Азиз угли — член юношеской сборной команды Узбекистана по футболу;
- медалью «Шухрат» награждены:
- Джураев Отабек Рустамович — главный специалист творческого объединения «Sport» Национальной телерадиокомпании Узбекистана;
- Толипов Орифжон Боходирович — редактор телеканала «Футбол ТВ» творческого объединения «Sport» Национальной телерадиокомпании Узбекистана.