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Президент Узбекистана наградил юношескую сборную по футболу

Глава республики отметил талант и профессиональное мастерство футболистов, их волю и целеустремленность, мужество и стойкость, проявленные на престижном турнире в Саудовской Аравии.

Источник: РИА "Новости"

ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Шавкат Мирзиёев соответствующим указом наградил победителей и участников Кубка Азии по футболу среди юношей до семнадцати лет. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Таким образом глава республики отметил их яркий талант и профессиональное мастерство, огромную волю и целеустремленность, исключительное мужество и стойкость, проявленные при завоевании Кубка Азии на престижном турнире по футболу среди юношей в Саудовской Аравии.

Почетные звания и медали присвоены соотечественникам за активное участие в деле повышения международного авторитета Нового Узбекистана, воспитания молодого поколения в духе национальной гордости и патриотизма.

Обладателем почетного звания «Узбекистон Республикасида хизмат курсатган спорт устози» стал:

  • Исмоилов Исломбек Муродбек угли — главный тренер юношеской сборной команды Узбекистана по футболу.
  • Медалью «Келажак бунедкори» награждены:
  • Абдукаримов Миразиз Эркин угли — член юношеской сборной команды Узбекистана по футболу;
  • Абдуллаев Фариджон Нодиржон угли — член юношеской сборной команды Узбекистана по футболу;
  • Абдумуминов Азизбек Икромжон угли — член юношеской сборной команды Узбекистана по футболу;
  • Алиев Асилбек Равшанжон угли — член юношеской сборной команды Узбекистана по футболу;
  • Баходирхонов Муминхон Иссохон угли — член юношеской сборной команды Узбекистана по футболу;
  • Ботиралиев Хожиакбар Хайрулло угли — член юношеской сборной команды Узбекистана по футболу;
  • Еримбетов Азизбек Мухаммед Али угли — член юношеской сборной команды Узбекистана по футболу;
  • Избасканов Бахадир Махсетбаевич — член юношеской сборной команды Узбекистана по футболу;
  • Махмуджонов Дилёрбек Санжарбек угли — член юношеской сборной команды Узбекистана по футболу;
  • Мурадов Амирхон Шухрат угли — член юношеской сборной команды Узбекистана по футболу;
  • Мусаханов Мухаммадали Алижонович — член юношеской сборной команды Узбекистана по футболу;
  • Мухаммадов Акбар Алишерович — член юношеской сборной команды Узбекистана по футболу;
  • Рустамжонов Неъматуллох Шухратжон угли — член юношеской сборной команды Узбекистана по футболу;
  • Рустамов Жамшидбек Аброржон угли — член юношеской сборной команды Узбекистана по футболу;
  • Саидмуродов Бехруз Гайрат угли — член юношеской сборной команды Узбекистана по футболу;
  • Сарсенбаев Нурбек Рахатович — член юношеской сборной команды Узбекистана по футболу;
  • Содиков Сайфиддин Бахтиёр угли — член юношеской сборной команды Узбекистана по футболу;
  • Фазлиддинов Абдуллох Зайлиддин угли — член юношеской сборной команды Узбекистана по футболу;
  • Хакимов Мухаммад Улугбек угли — член юношеской сборной команды Узбекистана по футболу;
  • Хасанов Садриддин Зайниддин угли — член юношеской сборной команды Узбекистана по футболу;
  • Хабибуллаев Мухаммад Кодиржон угли — член юношеской сборной команды Узбекистана по футболу;
  • Шокиров Иброхим Жамшид угли — член юношеской сборной команды Узбекистана по футболу;
  • Шукуруллаев Абубакир Азиз угли — член юношеской сборной команды Узбекистана по футболу;
  • медалью «Шухрат» награждены:
  • Джураев Отабек Рустамович — главный специалист творческого объединения «Sport» Национальной телерадиокомпании Узбекистана;
  • Толипов Орифжон Боходирович — редактор телеканала «Футбол ТВ» творческого объединения «Sport» Национальной телерадиокомпании Узбекистана.