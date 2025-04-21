В руководстве Молдовы выразили соболезнования в связи со смертью папы римского

КИШИНЕВ, 21 апр — Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду призвала сохранить наследие папы римского Франциска в деле сохранения мира и социальной справедливости.
Она отметила, что понтифик посвятил свою жизнь ценностям человечности, надежды и солидарности.
«Сегодня, во второй день Пасхи, мир прощается с неутомимым поборником сострадания и справедливости. Папа Франциск посвятил свою жизнь ценностям гуманности, надежды и солидарности, и своим личным примером скромности и смирения сумел сблизить людей, независимо от веры, происхождения или статуса», — подчеркнула глава государства.
«Папа Франциск вел за собой с любовью, поддерживал уязвимых и призывал к единству в эпоху разобщения. Пусть его наследие живет и ведет нас к лучшему миру», — написала Санду на своей странице в социальной сети X.
Спикер парламента Игорь Гросу заявил, что папа Франциск был символом мира, единства и безусловной любви к ближнему.
«В эти дни огромной значимости для христианского мира я с грустью узнал о кончине Его Святейшества папы Франциска. Он был символом мира, единства, справедливости и безусловной любви к ближнему. Выражаю соболезнования католикам всего мира», — написал Гросу в соцсетях.
Премьер-министр Дорин Речан отметил, что преданность папы римского Франциска принципам сострадания и достоинства нашла отклик во всех конфессиях и странах.
«С глубокой грустью я узнал о кончине Его Святейшества Папы Франциска. Его стремление к состраданию и достоинству нашло отклик во всех религиях и странах. Мы рядом с теми, кто скорбит о его утрате. Пусть его наследие продолжает вдохновлять нас на пути к единству и миру», — написал Речан в сети X.
Папа римский Франциск скончался в понедельник утром в возрасте 88 лет. В середине февраля его госпитализировали в римскую клинику «Джемелли» для лечения бронхита, а затем обследования показали начало двусторонней пневмонии. Папа провел в больнице пять недель, перенес четыре дыхательных кризиса, его жизни дважды угрожала опасность, тем не менее к 23 марта его состояние улучшилось и понтифик был выписан из больницы. С тех пор он только дважды появлялся перед публикой, последний раз — накануне смерти, поздравляя верующих с Пасхой.