В руководстве Молдовы выразили соболезнования в связи со смертью папы римского

Папа римский Франциск скончался в понедельник утром в возрасте 88 лет. В середине февраля его госпитализировали в римскую клинику «Джемелли» для лечения бронхита, а затем обследования показали начало двусторонней пневмонии. Папа провел в больнице пять недель, перенес четыре дыхательных кризиса, его жизни дважды угрожала опасность, тем не менее к 23 марта его состояние улучшилось и понтифик был выписан из больницы. С тех пор он только дважды появлялся перед публикой, последний раз — накануне смерти, поздравляя верующих с Пасхой.