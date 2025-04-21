«С теплотой вспоминаю официальный визит в Ватикан и мысли, которыми мы обменивались с Франциском в искренних письмах». Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью папы римского Франциска

Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 апреля, в понедельник, направил соболезнования камерленго Римско-католической церкви кардиналу Кевину Фарреллу в Ватикан в связи со смертью папы римского Франциска. Об этом информирует телеграм-канал «Пул Первого».
Глава государства в соболезновании подчеркнул, что в Беларуси с чувством глубокой печали восприняли новость о завершении жизненного пути Его Святейшества Папы Римского Франциска. Он уточнил, что многолетнее служение папы Франциска Христу было насыщено любовью к пастве, всем людям, а также всему миру.
— Как настоящий гуманист и защитник интересов простого человека Понтифик внес неоценимый вклад в дело обеспечения социального равенства и справедливости. Деятельность Папы Римского стала свидетельством глубокой веры, мудрости и гуманизма, — заявил президент Беларуси.
Александр Лукашенко убежден, что для всех тех, кто имел честь встретиться с Его Святейством, папа римский Франциск навсегда останется примером достоинства, смелости, верности христианским идеалам.
— С теплотой вспоминаю официальный визит в Ватикан и мысли, которыми мы обменивались с Франциском в искренних письмах, — заявил глава государства.
Президент Беларуси подчеркнул, что благодарен папе Франциску за его работу, связанную с укреплением взаимоуважительных отношений между Беларусью и Святым Престолом.
— Примите, Ваше Высокопреосвященство, мои искренние соболезнования и слова поддержки в связи с этой тяжелой утратой, — отметил Александр Лукашенко в соболезновании.
Ранее мы писали, что белорусы могут выразить соболезнования в связи со смертью папы римского Франциска по этому адресу в Минске.
Кстати, служба в память умершего папы римского Франциска началась 21 апреля в Кафедральном костеле Минска.
А еще Белгидромет предупредил про резкое похолодание и снег в конце апреля в Беларуси.