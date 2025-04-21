«С теплотой вспоминаю официальный визит в Ватикан и мысли, которыми мы обменивались с Франциском в искренних письмах». Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью папы римского Франциска

Глава государства в соболезновании подчеркнул, что в Беларуси с чувством глубокой печали восприняли новость о завершении жизненного пути Его Святейшества Папы Римского Франциска. Он уточнил, что многолетнее служение папы Франциска Христу было насыщено любовью к пастве, всем людям, а также всему миру.