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«С теплотой вспоминаю официальный визит в Ватикан и мысли, которыми мы обменивались с Франциском в искренних письмах». Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью папы римского Франциска

Лукашенко направил соболезнования в Ватикан из-за смерти папы римского Франциска.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 апреля, в понедельник, направил соболезнования камерленго Римско-католической церкви кардиналу Кевину Фарреллу в Ватикан в связи со смертью папы римского Франциска. Об этом информирует телеграм-канал «Пул Первого».

Глава государства в соболезновании подчеркнул, что в Беларуси с чувством глубокой печали восприняли новость о завершении жизненного пути Его Святейшества Папы Римского Франциска. Он уточнил, что многолетнее служение папы Франциска Христу было насыщено любовью к пастве, всем людям, а также всему миру.

— Как настоящий гуманист и защитник интересов простого человека Понтифик внес неоценимый вклад в дело обеспечения социального равенства и справедливости. Деятельность Папы Римского стала свидетельством глубокой веры, мудрости и гуманизма, — заявил президент Беларуси.

Александр Лукашенко убежден, что для всех тех, кто имел честь встретиться с Его Святейством, папа римский Франциск навсегда останется примером достоинства, смелости, верности христианским идеалам.

— С теплотой вспоминаю официальный визит в Ватикан и мысли, которыми мы обменивались с Франциском в искренних письмах, — заявил глава государства.

Президент Беларуси подчеркнул, что благодарен папе Франциску за его работу, связанную с укреплением взаимоуважительных отношений между Беларусью и Святым Престолом.

— Примите, Ваше Высокопреосвященство, мои искренние соболезнования и слова поддержки в связи с этой тяжелой утратой, — отметил Александр Лукашенко в соболезновании.

Ранее мы писали, что белорусы могут выразить соболезнования в связи со смертью папы римского Франциска по этому адресу в Минске.

Кстати, служба в память умершего папы римского Франциска началась 21 апреля в Кафедральном костеле Минска.

А еще Белгидромет предупредил про резкое похолодание и снег в конце апреля в Беларуси.