Песков: речи о приезде Трампа в Москву на 9 Мая не идет

«Речи об этом не шло», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, возможен ли визит американского лидера (цитата по «РИА Новости»).
В феврале пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Владимир Путин будет рад приезду главы Белого дома Дональда Трампа на празднования по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
С конца прошлого года о планах посетить парад Победы в Москве сообщали премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Сербии Александр Вучич, президент Палестины Махмуд Аббас, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, председатель КНР Си Цзиньпин.