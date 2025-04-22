The Week: состояние Вооруженных сил Великобритании оставляет желать лучшего

Согласно статье, в 1980-х годах на вооружении британской армии было более 1000 основных боевых танков. Сейчас у нее около 200 единиц, из которых, возможно, только половина исправна. Королевским ВВС не хватает истребителей и подготовленных пилотов. Сейчас из эксплуатации выводятся 49 истребителей Eurofighter Typhoons, почти треть от общего парка. В Британии часто шутят, что в Королевском военно-морском флоте больше адмиралов (40), чем военных кораблей (технически в его составе 70 надводных кораблей, включая патрульные катера). Хотя у Британии есть два авианосца, которые рассчитаны на 36 истребителей, ни на одном из них не было больше восьми из-за нехватки подходящих самолетов.