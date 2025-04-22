The Week: состояние Вооруженных сил Великобритании оставляет желать лучшего

Министр обороны Джон Хили и его предшественник Бен Уоллес признают, что Вооруженные силы Великобритании «опустошены» многолетним недофинансированием. Эта проблема стала актуальной после начала военного конфликта на Украине, а возвращение Дональда Трампа в Белый дом только усугубила ее, говорится в статье.
По прогнозам, численность британской армии в этом году опустится ниже 70 000 человек — наименьший показатель с 1793 года. Сейчас регулярные войска Великобритании насчитывают около 136 000 человек: 74 000 — в армии, 32 000 — в Королевском военно-морском флоте и королевской морской пехоте и 30 000 — в Королевских ВВС. Для сравнения, в 2010 году было 192 000, в 1980 году — 321 000, а в 1960 году — более полумиллиона.
Согласно статье, в 1980-х годах на вооружении британской армии было более 1000 основных боевых танков. Сейчас у нее около 200 единиц, из которых, возможно, только половина исправна. Королевским ВВС не хватает истребителей и подготовленных пилотов. Сейчас из эксплуатации выводятся 49 истребителей Eurofighter Typhoons, почти треть от общего парка. В Британии часто шутят, что в Королевском военно-морском флоте больше адмиралов (40), чем военных кораблей (технически в его составе 70 надводных кораблей, включая патрульные катера). Хотя у Британии есть два авианосца, которые рассчитаны на 36 истребителей, ни на одном из них не было больше восьми из-за нехватки подходящих самолетов.
Однако выясняется, что Британия не может развернуть полностью интегрированные силы для ведения боевых действий в течение длительного времени или даже миротворческие силы с серьезным сдерживающим эффектом, отмечает The Week.
В ходе недавней имитации потенциальной войны в Европе оказалось, что у британской армии закончатся боеприпасы всего за десять дней, поскольку ее запасы артиллерии и снарядов истощены поставками Украине. Ее противоракетная оборона оставляет желать лучшего, и как минимум до следующего года Британия будет полностью зависеть от других стран в получении важной спутниковой информации, перечисляет издание.
Ей будет трудно отправить на Украину дивизию численностью от 10 000 человек из-за недостаточного финансирования и кадрового голода. Как армия, так и военно-морской флот не справлялись с поставленными задачами по набору персонала в течение последних пяти лет. Армия, которая передала набор персонала на аутсорсинг фирме Capita, выполнила только 63% своих плановых показателей, уточняется в статье.
В феврале премьер-министр Кир Стармер объявил, что расходы на оборону к 2027 году вырастут с нынешних 2,3% ВВП до 2,5% за счет сокращения зарубежной помощи. То есть оборонный бюджет, который в этом году равняется примерно 57 млрд фунтов, пополнится на 13 млрд фунтов. Однако большая часть средств пойдет только на устранение «пробелов» (нехватка боеприпасов, устаревание оборудования и проч.) и для решения проблемы с набором персонала. А средств на проведение «цифровой революции» в армии, в частности на создание мощного флота беспилотников, уже не хватит, отмечает издание.