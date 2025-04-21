Путин продлил срок действия решения о призыве в армию

Согласно документу, срок действия решения о призыве будет увеличен, если «оно не было исполнено в срок проведения призыва», и решение будет исполняться в следующие кампании. Также документ изменил организацию призывных комиссий: губернаторы получили право создавать одну комиссию в двух и более районах, муниципальных и городских округах и даже одну на город федерального значения. Ранее их было положено создавать в каждом муниципальном образовании.