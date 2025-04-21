О пасхальном перемирии
- Боевые действия после перемирия возобновились.
- Россия положительно относится к любым мирным инициативам по Украине и рассчитывает, что Киев разделяет этот подход.
- Во время перемирия со стороны ВСУ было почти 5 тыс. нарушений, но в целом наблюдалось снижение боевой активности Киева.
- Предложение по пасхальному перемирию рассматривалось Украиной как игра судьбами, затем Киеву «подсказали» не отвергать мирные инициативы.
- Россия должна посмотреть на опыт объявления пасхального перемирия, подумать и все оценить.
- Россия проанализирует предложения о моратории на удары по гражданским объектам и даст ответ.
- Надо разобраться с предложением не бить по гражданским объектам. Киев использует их в военных целях: например, пытался организовать в Одессе испытание ракетных систем.
- Российские военные ударили по конгресс-центру в Сумах, потому что там проходило награждение совершивших преступления в Курской области. Они получили заслуженное возмездие.
О папе римском
- Уход папы римского Франциска из жизни в пасхальные дни — особый знак.
- Понтифик сделал очень много для своей паствы и для мира в целом.
- Папа Франциск в высшей степени положительно относился к России. Россия всегда будет помнить это.
О праздновании 9 мая
- У лидеров западных стран, собирающихся приехать в Россию на 9 мая, мужества гораздо больше, чем у тех, кто им угрожает.
- Не думаю, что у чиновников ЕС есть возможность претворить в жизнь угрозы в отношении желающих приехать на 9 мая лидеров стран.