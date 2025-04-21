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Путин об итогах пасхального перемирия и смерти папы римского. Главное

Владимир Путин посетил 21 апреля вручение премии «Служение» на полях муниципального форума в Национальном центре «Россия». Там он прокомментировал закончившееся перемирие и смерть папы римского Франциска. Главные тезисы президента России — в подборке «Ъ».

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

О пасхальном перемирии

  • Боевые действия после перемирия возобновились.
  • Россия положительно относится к любым мирным инициативам по Украине и рассчитывает, что Киев разделяет этот подход.
  • Во время перемирия со стороны ВСУ было почти 5 тыс. нарушений, но в целом наблюдалось снижение боевой активности Киева.
  • Предложение по пасхальному перемирию рассматривалось Украиной как игра судьбами, затем Киеву «подсказали» не отвергать мирные инициативы.
  • Россия должна посмотреть на опыт объявления пасхального перемирия, подумать и все оценить.
  • Россия проанализирует предложения о моратории на удары по гражданским объектам и даст ответ.
  • Надо разобраться с предложением не бить по гражданским объектам. Киев использует их в военных целях: например, пытался организовать в Одессе испытание ракетных систем.
  • Российские военные ударили по конгресс-центру в Сумах, потому что там проходило награждение совершивших преступления в Курской области. Они получили заслуженное возмездие.

О папе римском

  • Уход папы римского Франциска из жизни в пасхальные дни — особый знак.
  • Понтифик сделал очень много для своей паствы и для мира в целом.
  • Папа Франциск в высшей степени положительно относился к России. Россия всегда будет помнить это.

О праздновании 9 мая

  • У лидеров западных стран, собирающихся приехать в Россию на 9 мая, мужества гораздо больше, чем у тех, кто им угрожает.
  • Не думаю, что у чиновников ЕС есть возможность претворить в жизнь угрозы в отношении желающих приехать на 9 мая лидеров стран.