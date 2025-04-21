Мэр Нижнекамска Рамиль Муллин сообщил о намерении покинуть свой пост

Ожидается, что в четверг на внеочередной сессии Совета Нижнекамского района этот вопрос будет официально рассмотрен. Как уточнил собеседник «Ъ», не исключено, что на заседании сразу представят нового руководителя. Аналогичная схема применялась при смене главы района в 2021 году, когда пост покинул Айдар Метшин.