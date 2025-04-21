Эксперты рассказали о роли пасхального перемирия в урегулировании украинского конфликта

Первый вариант предполагает достижение перемирия под давлением США по нынешней линии соприкосновения. По факту это победа России при возрастающем недовольстве украинскими властями. Сценарий «затягивания» означает формальное согласие при фактическом саботаже мирного процесса, что рано или поздно снова спровоцирует эскалацию. Здесь возможно дистанцирование США и перекладывание ответственности на Брюссель и Киев. При третьем варианте возможно использование перемирия Вашингтоном для решения других задач и усиления давления на «союзников». При выборе сценария переориентации возможно постепенное затухание интереса Трампа к Украине в контексте конфликта с Россией.