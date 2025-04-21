WSJ: США могут признать Крым российским в рамках урегулирования конфликта

«Трампа в любом случае будут критиковать по самым разным позициям. Но невозможность добиться мирного урегулирования на Украине, которое было одним из главных предвыборных обещаний, — это настоящее поражение. И, судя по всему, к этому все идет. Мы видим, что Европа встала довольно жестко на позицию, что никакой сделки не будет. Очевидно, что базовые требования России не могут быть обеспечены, и Трамп на ЕС или Украину никак повлиять не может», — сказал политолог.