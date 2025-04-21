WP: Европа хочет изменить стратегию помощи Украине

Согласно статье, в Европе все больше сомневаются в том, что она сможет полностью компенсировать потенциальное прекращение американской помощи Украине, особенно в части ключевых средств, таких как средства противовоздушной обороны. По словам европейского чиновника, сейчас все больше стран в Евросоюзе присматриваются к модели вливания денег в оборонную промышленность Украины вместо поставок оружия, поскольку их собственные запасы иссякают после нескольких лет поддержки Киева.
Евросоюз 8 апреля объявил о выделении из доходов от замороженных российских активов очередного транша Киеву в размере 1 млрд евро — на строительство новых гаубиц.
Так сокращаются транспортные и логистические расходы и сроки… и это помогает экономике расти.
Кроме того, новая стратегия позволяет странам НАТО использовать Украину в качестве испытательного полигона для разработки оружия. «Это беспроигрышный вариант. Для нас это дешевле. И украинцы многому нас учат», — добавил европейский чиновник.
Поддержать Украину в наращивании собственного потенциала призвал и министр обороны Германии Борис Писториус на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО 11 апреля: «Поддержка Украины это не дорога с односторонним движением. Полученные нами знания принесут пользу и нам и Украине. Мы тоже извлечем из этого уроки».
По словам президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, новая стратегия позволит странам ЕС инвестировать в украинские оборонные компании или объединяться с ними, чтобы лучше интегрировать их оборонное производство с европейской промышленностью.