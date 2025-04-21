WP: Европа хочет изменить стратегию помощи Украине

Согласно статье, в Европе все больше сомневаются в том, что она сможет полностью компенсировать потенциальное прекращение американской помощи Украине, особенно в части ключевых средств, таких как средства противовоздушной обороны. По словам европейского чиновника, сейчас все больше стран в Евросоюзе присматриваются к модели вливания денег в оборонную промышленность Украины вместо поставок оружия, поскольку их собственные запасы иссякают после нескольких лет поддержки Киева.