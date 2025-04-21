CNN назвал пасхальное перемирие жестом доброй воли России

CNN отмечает, что Трамп, выразивший в воскресенье надежду на скорое урегулирование, все еще сохраняет «оптимизм» по этому вопросу. Несмотря на объявление режима пасхального перемирия, украинские вооруженные формирования продолжали вести артиллерийский огонь и наносить удары с использованием беспилотных летательных аппаратов по позициям ВС РФ, а также по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской, Брянской, Курской областей и Республики Крым Российской Федерации, отметили в Минобороны.