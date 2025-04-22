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Путин призвал сохранять Байкал

Путин: Байкал нужно сохранять, несмотря на то, что решения находить непросто.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Байкал нужно сохранять, несмотря на то, что оптимальные решения находить непросто, заявил президент России Владимир Путин.

«С одной стороны, развиваться нужно. С другой стороны, нужно сохранять и Байкал, сохранять всё, что вокруг, и то, что внутри находится. И найти эти оптимальные решения непросто, я отдаю себе в этом отчет. Это сложная задача, она иногда кажется нереализуемой, потому что в разные стороны направлена — или ничего не делать, или что-то делать, но это нарушает экологию. Всё прекрасно понимаю», — сказал Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ, обращаясь к мэру города Иркутска Руслану Болотову.

Президент добавил, что когда власти Иркутска вместе с коллегами из федерального центра находят такие решения, этому можно только порадоваться и пожелать успехов.