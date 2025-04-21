Последние зарубежные новости за 21 апреля 2025 года: свежие события текущего дня

El Mundo рассказала, в чем парадокс ресурсной сделки Украины и США
Бывший заместитель спецпредставителя США Тайсон Баркер заявил, что неизвестно, достаточно ли у Киева сырьевых ресурсов, на которые претендует Вашингтон. Администрация Трампа опирается «на старый анализ, времен СССР, указывающий на наличие следов редкоземельных металлов» на территории Украины.
WSJ: страны Скандинавии объединяют военные ресурсы из-за России
Швеция, Норвегия, Дания и Финляндия впервые с XV века проводят единую политику безопасности. WSJ сообщает, что они усиливают сотрудничество из-за российской угрозы и неопределенности со стороны США.
Bloomberg назвал «важнейшего архитектора» в команде Трампа
Рассел Воут, соавтор «Проект 2025», стал центральной фигурой в реформировании правительства США. Bloomberg считает его самым влиятельным после Трампа. Таковым его делает уникальное сочетание преданности и знания, как на самом деле работает правительство.
Figaro: Норвегия и Исландия обсуждают вступление в ЕС
Из-за пошлин США и нестабильности Норвегия и Исландия задумались о вступление в ЕС. В Исландии референдум намечен на 2027 год, в Норвегии поддержка инициативы растет на фоне политических изменений.
Times: Британия нарастит производство артснарядов, чтобы не зависеть от США
Британская компания BAE планирует резко увеличить выпуск 155-мм снарядов и внедрить автономное производство гексогена. Новая технология позволит отказаться от американских компонентов и экспортировать продукцию без ограничений.