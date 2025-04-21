Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин: никто не сомневается в том, что победа будет за Россией

Никто не сомневается в том, что Россия победит, сообщил президент Владимир Путин на встрече с главами муниципалитетов субъектов РФ. Глава государства также раскритиковал экс-руководство новых российских регионов.
Источник: РИА "Новости"

Один из участников встречи, глава Старобельского муниципального округа ЛНР Владимир Чернев, в завершение своего доклада заявил, что победа будет за Россией. «Никто в этом не сомневается, хорошо, что вы нам об этом, как человек с боевым прошлым, напоминаете», — отреагировал президент.

Господин Путин подчеркнул, что прежние власти выкачивали ресурсы и «тырили» деньги из регионов Донбасса и Новороссии. «И хранят их до сих пор на банковских счетах за рубежом», — добавил российский президент.

По его словам, руководство Украины и сейчас похищает деньги у своего народа. «Они там на этих деньгах как на крюке сидят. Даже если бы хотели что-то вякнуть, никогда этого себе не позволят. Потому что речь идет о миллиардных счетах, о миллиардах. Но до сих пор продолжают воровать», — заключил Владимир Путин.