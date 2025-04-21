Путин: никто не сомневается в том, что победа будет за Россией

Один из участников встречи, глава Старобельского муниципального округа ЛНР Владимир Чернев, в завершение своего доклада заявил, что победа будет за Россией. «Никто в этом не сомневается, хорошо, что вы нам об этом, как человек с боевым прошлым, напоминаете», — отреагировал президент.
Господин Путин подчеркнул, что прежние власти выкачивали ресурсы и «тырили» деньги из регионов Донбасса и Новороссии. «И хранят их до сих пор на банковских счетах за рубежом», — добавил российский президент.
По его словам, руководство Украины и сейчас похищает деньги у своего народа. «Они там на этих деньгах как на крюке сидят. Даже если бы хотели что-то вякнуть, никогда этого себе не позволят. Потому что речь идет о миллиардных счетах, о миллиардах. Но до сих пор продолжают воровать», — заключил Владимир Путин.