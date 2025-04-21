Путин: никто не сомневается в том, что победа будет за Россией

По его словам, руководство Украины и сейчас похищает деньги у своего народа. «Они там на этих деньгах как на крюке сидят. Даже если бы хотели что-то вякнуть, никогда этого себе не позволят. Потому что речь идет о миллиардных счетах, о миллиардах. Но до сих пор продолжают воровать», — заключил Владимир Путин.