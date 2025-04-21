RS: США могут предложить РФ сотрудничество в Арктике в обмен на сделку по Украине

Усилия России по расширению своего присутствия в арктических областях автор статьи оценивает высоко. По его словам, ледокольный флот РФ на сегодняшний день — самый крупный и мощный в мире (41 ледокол, включая семь атомных, что намного больше, чем у США и их союзников, вместе взятых). Кроме того, РФ восстановила свою военную инфраструктуру вдоль северного побережья, включая аэродромы, крупные базы, а также радиолокационные, пограничные и аварийно-спасательные станции. Западным странам де-факто пока нечего противопоставить этому.