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На этой неделе сменятся главы пяти районов Татарстана — источники

На этой неделе в пяти муниципальных районах республики — Атнинском, Менделеевском, Нижнекамском, Новошешминском и Спасском — состоятся внеочередные заседания представительных органов, в повестку дня которых, по данным наших источников, будет вынесен вопрос о досрочном прекращении полномочий главы муниципального образования.

Источник: ИА Татар-информ

Информацию о сессии в Нижнекамском районе «Татар-информу» уже подтвердили в районном исполкоме. В настоящее время район возглавляет Рамиль Муллин, о грядущей отставке которого сообщалось ранее. Он занимал свой пост в течение 3,5 лет.

Атнинский район возглавляет Габдулахат Хакимов, который считается одним из наиболее влиятельных глав сельских районов Татарстана. Ему 74 года, у руля Атнинского района он встал еще при президентстве Минтимера Шаймиева, в 2005 году.

Еще одним из наиболее влиятельных районных глав считается 69-летний Вячеслав Козлов, который возглавляет Новошешминский район с 2010 года.

Во главе Менделеевского района стоит Радмир Беляев, на этой должности он находится с 2022 года. Пост главы Спасского района с сентября 2019 года занимает Фаргат Мухаметов.