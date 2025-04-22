На этой неделе сменятся главы пяти районов Татарстана — источники

Информацию о сессии в Нижнекамском районе «Татар-информу» уже подтвердили в районном исполкоме. В настоящее время район возглавляет Рамиль Муллин, о грядущей отставке которого сообщалось ранее. Он занимал свой пост в течение 3,5 лет.
Атнинский район возглавляет Габдулахат Хакимов, который считается одним из наиболее влиятельных глав сельских районов Татарстана. Ему 74 года, у руля Атнинского района он встал еще при президентстве Минтимера Шаймиева, в 2005 году.
Еще одним из наиболее влиятельных районных глав считается 69-летний Вячеслав Козлов, который возглавляет Новошешминский район с 2010 года.
Во главе Менделеевского района стоит Радмир Беляев, на этой должности он находится с 2022 года. Пост главы Спасского района с сентября 2019 года занимает Фаргат Мухаметов.