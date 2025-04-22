На этой неделе сменятся главы пяти районов Татарстана — источники

Информацию о сессии в Нижнекамском районе «Татар-информу» уже подтвердили в районном исполкоме. В настоящее время район возглавляет Рамиль Муллин, о грядущей отставке которого сообщалось ранее. Он занимал свой пост в течение 3,5 лет.