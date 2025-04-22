Глава ЦИК РТ рассказал, как будут выбирать Раиса Татарстана

«Напомню вам, что Глава (Раис) Республики Татарстан избирается сроком на пять лет. Кандидатом на этот пост может стать гражданин Российской Федерации в возрасте от 30 лет, не имеющий иностранного гражданства, вида на жительство и зарубежных активов. Это важно!» — заметил Кондратьев (цитата по ГТРК «Татарстан»).