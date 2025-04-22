Глава ЦИК РТ рассказал, как будут выбирать Раиса Татарстана

«Напомню вам, что Глава (Раис) Республики Татарстан избирается сроком на пять лет. Кандидатом на этот пост может стать гражданин Российской Федерации в возрасте от 30 лет, не имеющий иностранного гражданства, вида на жительство и зарубежных активов. Это важно!» — заметил Кондратьев (цитата по ГТРК «Татарстан»).
Выборы Раиса станут главным голосованием 2025 года в регионе, оно определит основные приоритеты развития республики на годы вперед.
«Очень надеюсь, что избиратели Татарстана проявят традиционную активность!» — подчеркнул глава ЦИК РТ.
На прошлой неделе Госсовет Татарстана утвердил новые, более жесткие требования к кандидатам на должность Раиса РТ.