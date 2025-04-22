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Глава ЦИК РТ рассказал, как будут выбирать Раиса Татарстана

В единый день голосования, 14 сентября этого года, в Татарстане пройдут выборы Раиса республики. О том, как они будут организованы, рассказал председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев в эфире телеканала «Россия 24».

Источник: Reuters

«Напомню вам, что Глава (Раис) Республики Татарстан избирается сроком на пять лет. Кандидатом на этот пост может стать гражданин Российской Федерации в возрасте от 30 лет, не имеющий иностранного гражданства, вида на жительство и зарубежных активов. Это важно!» — заметил Кондратьев (цитата по ГТРК «Татарстан»).

Выборы Раиса станут главным голосованием 2025 года в регионе, оно определит основные приоритеты развития республики на годы вперед.

«Очень надеюсь, что избиратели Татарстана проявят традиционную активность!» — подчеркнул глава ЦИК РТ.

На прошлой неделе Госсовет Татарстана утвердил новые, более жесткие требования к кандидатам на должность Раиса РТ.