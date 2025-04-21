Ватикан назвал причину смерти папы римского

Папа римский Франциск умер от инсульта, вызвавшего кому и последующую остановку сердца. Об этом сообщил директор по здравоохранению Ватикана Андреа Арканджели. Понтифик умер сегодня, 21 апреля, утром в возрасте 88 лет.