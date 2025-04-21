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Над Крымом уничтожили пять БПЛА за 40 минут

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Российские средства ПВО уничтожили за 40 мин над Республикой Крым пять БПЛА.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщили в Минобороны России.

«21 апреля в период с 20:00 до 20:40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Крым», — сказали там.