Белый дом опроверг сообщения о поиске нового главы Пентагона

The New York Times, CNN и Reuters со ссылкой на источники писали, что Пит Хегсет делился планами ударов США по хуситам в чате Signal, в котором были 12 человек. Среди них — его жена, брат, адвокат и два старших советника. Эта же информация оказалась в чате Signal, куда в марте советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц по ошибке добавил главного редактора газеты The Atlantic. Пентагон и Белый дом утечку информации отрицают.