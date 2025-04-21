Чиновника оштрафовали за драку с министром культуры Пермского края

Конфликт между Платоновой и Шавриным произошел в конце 2024 года во время комиссии. Сотрудник начал снимать видео на телефон, а глава ведомства попросила его этого не делать. Произошла потасовка. В результате у министра была обнаружена ссадина на пальце правой кисти, ушибы на груди, спине и других частях тела. Ответчик во время разбирательства утверждал, что тоже пострадал, получив травмы.
«Ему назначен штраф 5 тысяч рублей за административное правонарушение, предусмотренное статьей 6.1.1. КоАП РФ (побои)», — сказали в суде.
Дело рассматривал мировой судья судебного участка № 5 Ленинского района Перми. Шаврин во время процесса заявил достаточно большое количество ходатайств, в том числе отвод судье.
Представитель министерства рассказал РИА Новости, что считает решение справедливым.
«Надеюсь, что вышестоящие инстанции утвердят это решение», — сказал собеседник агентства.
Шаврин многократно обращался с исками к работодателю — министерству культуры Пермского края: в картотеках местных судов в разделах о трудовых спорах указывается порядка девяти исков от человека с идентичными именем, фамилией и отчеством.