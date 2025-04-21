Чиновника оштрафовали за драку с министром культуры Пермского края

Конфликт между Платоновой и Шавриным произошел в конце 2024 года во время комиссии. Сотрудник начал снимать видео на телефон, а глава ведомства попросила его этого не делать. Произошла потасовка. В результате у министра была обнаружена ссадина на пальце правой кисти, ушибы на груди, спине и других частях тела. Ответчик во время разбирательства утверждал, что тоже пострадал, получив травмы.