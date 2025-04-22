Трамп подтвердил, что он и первая леди США посетят похороны Папы Римского

«Мелания и я поедем на похороны Папы Франциска в Риме», — написал Трамп.
Ранее газета The New York Post со ссылкой на источники, знакомые с графиком президента США, сообщила, что Трамп, как ожидается, прибудет в Ватикан, чтобы посетить церемонию похорон понтифика. Сам Трамп ранее затруднился сказать журналистам, примет ли он участие в церемонии похорон.
Франциск, возглавлявший Римско-католическую церковь с 2013 года после отречения его предшественника Бенедикта XVI (1927−2022), умер 21 апреля на 89-м году жизни. Прощание с ним должно пройти в соборе Святого Петра. Похороны должны состояться между четвертым и шестым днем со дня смерти. Точную дату определят кардиналы во вторник.