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Трамп подтвердил, что он и первая леди США посетят похороны Папы Римского

ВАШИНГТОН, 21 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что он вместе с его женой Меланией посетит похороны Папы Римского Франциска. Соответствующую публикацию американский лидер разместил в Truth Social.

Источник: AP 2024

«Мелания и я поедем на похороны Папы Франциска в Риме», — написал Трамп.

Ранее газета The New York Post со ссылкой на источники, знакомые с графиком президента США, сообщила, что Трамп, как ожидается, прибудет в Ватикан, чтобы посетить церемонию похорон понтифика. Сам Трамп ранее затруднился сказать журналистам, примет ли он участие в церемонии похорон.

Франциск, возглавлявший Римско-католическую церковь с 2013 года после отречения его предшественника Бенедикта XVI (1927−2022), умер 21 апреля на 89-м году жизни. Прощание с ним должно пройти в соборе Святого Петра. Похороны должны состояться между четвертым и шестым днем со дня смерти. Точную дату определят кардиналы во вторник.