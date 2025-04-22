По просьбам жителей. Денис Паслер поручил построить ряд социальных объектов

Село разрастается.
Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер дал поручения по ремонту и строительству целого ряда социальных объектов. В частности, в Каменске-Уральском отремонтируют школу, а в Нижнетуринском районе — дорогу до деревни Большая Именная. В Белоярском районе будет установлена модульная амбулатория, а в Полевском муниципальном округе — пожарное депо. Специалисты также обустроят регулируемый пешеходный переход в посёлке Верх-Нейвинский, а село Конёво Невьянского района догазифицируют.
Пенсионерка Татьяна Андреевна Стенина из села Большебруснянское попросила главу региона повысить качество медицинских услуг: «Живу в селе с 1961 года, в курсе всех изменений. Оно сейчас активно разрастается, и стоит вопрос об улучшении здравоохранения. Хотелось бы видеть у нас хороший модульный комплекс, чтобы и медикам было комфортно, и чтобы жители могли получить квалифицированную медицинскую помощь».
Врио губернатора поставил задачу перед региональным Минздравом по установке модульного фельдшерско-акушерского пункта площадью более 300 квадратных метров. Работы будут закончены до ноября 2025 года.
Мать двоих детей — Татьяна Александровна из Каменска-Уральского — выразила обеспокоенность состоянием школы № 20. В образовательном учреждении учатся её дети, там же работает и она сама. Однако здание 1957 года постройки нуждается в ремонте. Денис Паслер поручил главе муниципалитета отремонтировать кровлю, окна и фасад объекта. В обновлённую школу дети пойдут уже 1 сентября следующего учебного года.
На шесть машин.
Также глава региона поручил построить пожарное депо в селе Курганово (Полевской МО). Пенсионер Геннадий Ковалёв рассказал главе региона, что от ближайшего подразделения пожарной охраны до самой удалённой точки села ехать 45 минут. Пожарное депо на шесть машин будет обслуживать ещё четыре населённых пункта — деревню Раскуиха, посёлок Зелёный Лог, посёлок Красная Горка, село Мраморское. Объект будет построен до 1 октября 2026 года.
В Нижнетуринском районе по поручению Дениса Паслера будет отремонтирована дорога от деревни Большая Именная до Нижней Туры. Любовь Куминова сообщила ему о проблемах с дорогой, по которой ежедневно до школ и своих рабочих мест добираются жители. Некоторые участки трассы находятся в неудовлетворительном состоянии. Руководитель Свердловской области поручил Министерству транспорта и дорожного хозяйства региона до середины октября привести дорогу в порядок.
Социальная газификация.
Вопрос, касающийся обустройства дорожного полотна, также задала пенсионерка Галина Москвина из посёлка городского типа Верх-Нейвинский. До 15 сентября 2025 года в районе улиц 8 Марта, Ленина, Комсомольской и Рабочей Молодёжи будет обустроен регулируемый пешеходный переход. Как рассказала Галина Владимировна, на всех сторонах улиц работают магазины, банки, а количество проживающих в этом районе — 430 человек. Людям очень важно удобное перемещение по посёлку.
По просьбе жительницы села Конево Невьянского района Тамары Злобиной Денис Паслер поставил задачу по догазификации населённого пункта. Планируется построить сеть газораспределения протяжённостью 11,2 километра, чтобы создать техническую возможность для подключения порядка 300 домов. Работы будут завершены осенью этого года.
Стоит также отметить, что на прошлой неделе Денис Паслер пообщался со свердловскими журналистами. Одной из тем встречи с руководителями СМИ был вопрос строительства метро в Екатеринбурге. По словам врио губернатора, тема эта прорабатывается и будет решаться при поддержке федерального правительства. Повышение транспортной доступности соответствует задачам национального проекта «Инфраструктура для жизни».
«Конечно, одним днём решить этот вопрос очень сложно или даже невозможно, — сказал Денис Паслер. — Обсуждая это с президентом Владимиром Путиным, мы углубились в ряд моментов, связанных с пассажиропотоком, с особенностями перемещения и с территориями, которые достаточно активно развиваются в городе. Но сегодня в России особенная ситуация, которая требует концентрации финансовых источников на главной для страны задаче. Тем не менее, безусловно, это один из вопросов, которые нельзя упускать из виду».