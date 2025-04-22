По просьбам жителей. Денис Паслер поручил построить ряд социальных объектов

«Конечно, одним днём решить этот вопрос очень сложно или даже невозможно, — сказал Денис Паслер. — Обсуждая это с президентом Владимиром Путиным, мы углубились в ряд моментов, связанных с пассажиропотоком, с особенностями перемещения и с территориями, которые достаточно активно развиваются в городе. Но сегодня в России особенная ситуация, которая требует концентрации финансовых источников на главной для страны задаче. Тем не менее, безусловно, это один из вопросов, которые нельзя упускать из виду».